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Поліція почне штрафувати власників "єврономерів" -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 30 жов, 2020 11:41
Зробіть податок 20%, але не менше 1500 євро, щоб не завозили відвертий шлак і забудьте про цю проблему.
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Rainbow
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 12:02
Rainbow написав:
Зробіть податок 20%, але не менше 1500 євро, щоб не завозили відвертий шлак і забудьте про цю проблему.
Так сейчас, вроде, 20% и есть (акциз же отменили?) -- потому и не хотят официально завозить...
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_hunter
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 12:33
Давно пора... лет на пять так уже опаздывают. Налоги должны быть или для всех или ни для кого. Иначе будут злоупотребления и коррупция.
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konsts1174
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Додано: Пон 02 лис, 2020 23:08
alex_dvornichenko написав: vitaliian написав: Ratatui написав:
Давно пора эти клубы чёрного дыма загонять под плинтус.
90% корчей колесящих по столице - евробляхи.
в Днепре клубы дыма в 90% случаев наблюдаю из под маршрутных Богданов, спринтеров, всякого рода ЗИЛов, КРАЗов, КАМАЗов и т.п. хрени. Евробляхи на их фоне эталон экологичности.
Повезло вам. У нас черноватый дымок из Богдана это почти кислородное облачко из леса.
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Ratatui
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