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Нацбанк назвав причину послаблення гривні восени
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 29 жов, 2020 17:43
Пропонуємо до обговорення:
Одним із головних чинників послаблення гривні восени була активізація попиту імпортерів на валюту, однак на готівковому ринку тиску немає – населення більше продає валюти, ніж купує.
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Додано: Чет 29 жов, 2020 20:26
З таким керівництвом нацбанку й уряду курс гривні дуже далеко запливе, за буйки, це зрозуміло всім гравцям ринку, тому й активізувалися одразу після призначення ЗЕбільного спекулянта шевченкера. А що, йому на цю країну та її нацвалюту начхати. Він успішно йде шляхом Сатановської-Гонтарєвої. Та також кого завгодно виникла в послаблення гривні, тільки не себе. А тепер інвестує виведені долари та євро в британську економіку.
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ТупУм, Ірина_, Модератор
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