В Україні протягом III кварталу 2020 року уклали понад 206 тисяч угод з нерухомістю.
Дивися повний текст Українці активізувалися на ринку житлової нерухомості.
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 10:26
Українці активізувалися на ринку житлової нерухомості
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці активізувалися на ринку житлової нерухомості.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 10:27
Отличная статья, но цены на недвижимость указаны в гривне. Традиционное накопление на недвижимость в валюте , за год (09.2019-09.2020) изменение курса почти 20%.
В гривне цены расту, в валюте падают.
Доход украинцев тоже падает в гривне, а в валюте и подавно. Ждём второго локдауна и отказа в сотрудничестве МВФ. И весной посмотрим на цены на недвижимость.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 12:04
Как только на рынке недвиги _опа, так начинается нашествие статей о "будеттокадоражать", но нужно понимать простую истину - все что пользуется спросом и отлично продается в рекламе не нуждается.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 12:15
Главный вывод статьи — кому надо тот покупает/продает(количество сделок приличное). Грамотно подбирает перспективный объект для покупки, а не ждет завтрашнего дня или дна, или новый уникальный ЖК. (
Просто если деньги работают в бизнесе — одно, если на депозите — другое, если под матрасом — третье. У человека уже есть недвижимость, или он снимает в ожидании — не то же самое.
Учитывая курс 24 в 2019 лучше цены сравнивать с 2018-м. А сравните человека вложившегося в 2018 в новостройку, и того, у которого в валюте под подушкой по сей день лежат. Что он сейчас на них купит? Сколько людей в 2019 в последний момент успешно сняли с гривневого депозита по 24 и перевели в доллары? А потом по 28 в обратную сторону сделали. Думаю как лежали на депозитах, так и лежат. То есть курс 24 прошел мимо них. Человек зарабатывает от активных действий, а не в теории.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 19:35
RO41m, если кто-то смог прикупить по 24 и продать по 28, значит кто-то и продал по 24 и прикупил по 28. Вторые, видимо, просто озолотились от того, что курс 24 не прошёл мимо них. А судя по текущей скорости легчания гривны, и продавшим по 28 потом прикупать придётся по 30+ и вряд ли нонешние гривневые депозитные ставки это обеспечат.
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