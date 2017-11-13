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6 українських доріг
передадуть "в приватні руки"

6 українських доріг передадуть "в приватні руки"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 10:45

6 українських доріг передадуть "в приватні руки"

Пропонуємо до обговорення:
Про це написав міністр інфраструктури Владислав Криклій в Телеграм-каналі.

Дивися повний текст 6 українських доріг передадуть \"в приватні руки\".
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 10:45

Возможно потом, дороги которые были построены за наши деньги, будут нам же сдаваться в аренду.
p_a_l
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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