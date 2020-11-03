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Зеленський підготував
законопроєкт про припинення...

Зеленський підготував законопроєкт про припинення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 16:38

  _hunter написав:это конкретные условия приема на конкретное место работы...

Вы хоть сами понимаете, что пишете?
"Родственник" своё согласие на публикацию его конфеденциальных данных (налоговой декларации) в открытом доступе давал?
В народе такое называется "без меня меня женили". Подумайте над смыслом на досуге.

И покажите мне где в ТК Украины есть пункт дающий право работодателю при приёме на работу требовать у кандидата на должность информацию о третьих лицах. Чтобы было понятно приведу наглядный пример: "У вас сын есть? Сколько у сына денег на банковских счетах и в каких?".
Grover
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 17:00

  Grover написав:
  _hunter написав:это конкретные условия приема на конкретное место работы...

Вы хоть сами понимаете, что пишете?
"Родственник" своё согласие на публикацию его конфеденциальных данных (налоговой декларации) в открытом доступе давал?
В народе такое называется "без меня меня женили". Подумайте над смыслом на досуге.

И покажите мне где в ТК Украины есть пункт дающий право работодателю при приёме на работу требовать у кандидата на должность информацию о третьих лицах. Чтобы было понятно приведу наглядный пример: "У вас сын есть? Сколько у сына денег на банковских счетах и в каких?".

Еще раз: это конкретные условия приема на конкретное место работы -- что-то не нравится -- всегда можно пойти на другое место. И наглядный пример тут абсолютно не нужен -- и без него все понятно. Более того: есть давно работающий "наглядный пример" -- "Ах субсидию хотите? -- У вас сын есть? Сколько у сына денег на банковских счетах и в каких?" -- и никто на попрание Конституции не кивает.

"Где в ТК такой пункт?" -- ну вон законопроект подготовили -- где-то в нем и добавят пункт.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 10:00

  _hunter написав:есть давно работающий "наглядный пример" -- "Ах субсидию хотите? -- У вас сын есть? Сколько у сына денег на банковских счетах и в каких?" -- и никто на попрание Конституции не кивает.

А теперь то же самое, если этот условный сын живёт отдельно (по другому адресу).
Grover
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 10:17

  Grover написав:
  _hunter написав:есть давно работающий "наглядный пример" -- "Ах субсидию хотите? -- У вас сын есть? Сколько у сына денег на банковских счетах и в каких?" -- и никто на попрание Конституции не кивает.

А теперь то же самое, если этот условный сын живёт отдельно (по другому адресу).

Ого, сколько ответ готовился :shock:
Но комбэк слабенький получился... -- пример потому и называется "примером", что ситуацию полностью повторять не должен.
_hunter
 
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  #<1 ... 4567
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