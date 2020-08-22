Кожному з нас важливо бути особливо пильними при оформленні позик.
Дивися повний текст 🎃 Чи зможете зробити так, щоб кредит не виявився для вас справжнім жахом? (тест).
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 14:17
Чи зможете зробити так, щоб кредит не виявився для вас...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 🎃 Чи зможете зробити так, щоб кредит не виявився для вас справжнім жахом? (тест).
Додано: П'ят 30 жов, 2020 14:17
Кто выше кинг-конга?
Почему кредитная история появится раньше,если кредит первый?
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