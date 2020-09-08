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Дивися повний текст Rozetka розпочала продажі власного бренду техніки - ЗМІ.
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 16:01
Rozetka розпочала продажі власного бренду техніки - ЗМІ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Rozetka розпочала продажі власного бренду техніки - ЗМІ.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 16:01
Я давно подозревал что настоящее немецкое качество приходит сразу после регистрации в Германии ;)
Додано: Суб 31 жов, 2020 11:54
Ох и "айдентика". 4 буквы
За Виталия Наливкина!
Додано: Нед 01 лис, 2020 12:48
Всегда на дешевом китайском гов.. заработать можно больше. Потому что больше покупают и очень часто ломается.
Додано: Нед 01 лис, 2020 12:51
Re: Rozetka розпочала продажі власного бренду техніки - ЗМІ
путь в никуда, говнобрендов и так хватает, а хорошие бренды стоят денег. Лучше б франшизу у бош или нокии купили.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Пон 02 лис, 2020 10:54
Почему сразу "путь в никуда"? -- овнобрендов, конечно, "и так хватает", но про них никто ничего не знает -- любая покупка овнобренда -- обычно импульсная. И если среди кучи безымянных китайцев будет один "именной" -- есть ненулевой шанс, что купят именно его.
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