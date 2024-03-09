У системі Prozorro. Продажі виставлятимуться цифрові активи.
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На Prozorro. Продажі виставили Bitcoin: як взяти участь у торгах
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 07 тра, 2024 17:48
На Prozorro. Продажі виставили Bitcoin: як взяти участь...
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Дивися повний текст
На Prozorro. Продажі виставили Bitcoin: як взяти участь у торгах
Додано: Вів 07 тра, 2024 17:48
Шановні читачі, а Ви готові проекспериментувати та придбати цифровий актив через систему Prozorro?
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