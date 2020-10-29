Доходи українських домогосподарств в II кварталі знизилися в реальному і номінальному вимірі головним чином через скорочення зарплати.
Дивися повний текст Нацбанк пояснив падіння доходів українців.
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 21:05
Нацбанк пояснив падіння доходів українців
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нацбанк пояснив падіння доходів українців.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 21:06
"Доходы украинских домохозяйств во II квартале снизились в реальном и номинальном измерении главным образом из-за сокращения зарплаты"
А как же мантра, что зарплата только растёт потому, что гуманное правительство повышает минималку? :O
Додано: Суб 31 жов, 2020 07:01
сравнение ВВП с Таджикистаном, 65% граждан которого на заработках ,
и с Монголией, население которой обогревается путём сжигания покрышек и другого мусора, и чад стоит зимой неимоверный.
при этом, на каждом углу "Украина цэ Европа"
Вьетнам нас опередил по ВВП..!!! ( кстати, хорошая страна и хорошие люди, искренне рада за них)
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