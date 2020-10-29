У вересні 2020 року середня заробітна плата штатних працівників в Києві склала 17 253 гривень.
Дивися повний текст Рейтинг регіонів України за рівнем зарплат (інфографіка).
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Додано: Суб 31 жов, 2020 13:33
Рейтинг регіонів України за рівнем зарплат (інфографіка)
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Дивися повний текст Рейтинг регіонів України за рівнем зарплат (інфографіка).
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