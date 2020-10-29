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Рейтинг регіонів України за
рівнем зарплат (інфографіка)

Рейтинг регіонів України за рівнем зарплат (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 13:33

Рейтинг регіонів України за рівнем зарплат (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
У вересні 2020 року середня заробітна плата штатних працівників в Києві склала 17 253 гривень.

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R2
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12 областей. Інших списали, чи соромно показувати ?
myk_romanyuk
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 18:28

вони поміж названих є, тільки неясно яка де саме
nighthawk5
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