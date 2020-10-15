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Як читачі Finance.ua обирають нерухомість? (опитування)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 31 жов, 2020 23:52
Пропонуємо до обговорення:
В Україні співпраця з рієлторами або брокерами при операціях з нерухомістю може стати обов’язковою.
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Додано: Суб 31 жов, 2020 23:52
Таких, хто не готовий доплачувати за послуги посередника при купівлі-продажу нерухомості, серед читачів нашого сайту виявилося 43%.
Та й без допомоги посередників можна знайти гідні варіанти, хоч, певно, для цього доведеться витратити більше часу й зусиль. Так вважає 31% респондентів, що у нашому опитуванні обрали варіант відповіді “Я сам собі рієлтор”.
Цікаво, а як шукають собі квартиру оті 43%, які "не готові доплачувати за послуги посередника", якщо вони не попадають у 31% ("я сам собі рієлтор") ?
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Alex2007
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Додано: Нед 01 лис, 2020 16:53
Alex2007 написав:
Таких, хто не готовий доплачувати за послуги посередника при купівлі-продажу нерухомості, серед читачів нашого сайту виявилося 43%.
Та й без допомоги посередників можна знайти гідні варіанти, хоч, певно, для цього доведеться витратити більше часу й зусиль. Так вважає 31% респондентів, що у нашому опитуванні обрали варіант відповіді “Я сам собі рієлтор”.
Цікаво, а як шукають собі квартиру оті 43%, які "не готові доплачувати за послуги посередника", якщо вони не попадають у 31% ("я сам собі рієлтор") ?
У відділі продажів забудовника, наприклад
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