Встановлення ксенонових ламп у оптику без лінз, не дає багато переваг автомобілісту, а зустрічних водіїв може засліплювати.
Дивися повний текст Водіїв попередили про штраф за самостійно встановлені ксенонові лампи на авто.
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Додано: Нед 01 лис, 2020 09:40
Водіїв попередили про штраф за самостійно встановлені...
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Дивися повний текст Водіїв попередили про штраф за самостійно встановлені ксенонові лампи на авто.
Додано: Нед 01 лис, 2020 09:41
Уже пора штрафовать. Хватит предупреждений. Больше половины машин слепят встречных.
Додано: Нед 01 лис, 2020 12:33
А за леды? Леды сейчас ярче ксенона светят. И колхозят их повсеместно.
Додано: Нед 01 лис, 2020 19:06
А как полиция будет выявлять эти ксеноны? Техосмотра нет, останавливать просто для проверки фар- не имеют права. Проверять техсостояние машины на дороге тоже не могут. Потому и ездят китайские ксеноны.
Додано: Нед 01 лис, 2020 20:31
в РФ давно не ездят, как-то справились же) какое-то время выкручивались, так как было указание про ксенон, но не про диоды, сейчас, думаю, и в этом порядок навели.
приборы есть, не слишком сложные и дорогие, выясняется за пару минут прямо у машины. будет закон- никаких проблем не вижу.
Скоро(R)
Додано: Нед 01 лис, 2020 21:17
Давно пора колхозников на жигулях с такими фарами плющить. Задолбали дятлы.
Додано: Нед 01 лис, 2020 21:32
якісні леди - краще галогенок і з чіткою світловою границею освітлення
Додано: Пон 02 лис, 2020 09:59
Давно пора штрафовать таких де*** с неправильным ксеноном. И сразу разбивать фары на месте. Особенно напрягает при встречном проезде по дворам и узким улицам. Едет навстречу, сволочь и полностью ослепляет, куда ты ни смотри.
Додано: Пон 02 лис, 2020 10:12
По дворам ладно там скорость 10км, а вот на наших трассах узкоколейках это та ещё жесть.
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