Про це пише Дорожній адвокат.
Дивися повний текст В яких випадках відеозапис з приладу ТruCAM не є допустимим доказом - висновок суду.
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Додано: Нед 01 лис, 2020 11:50
В яких випадках відеозапис з приладу ТruCAM не є...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В яких випадках відеозапис з приладу ТruCAM не є допустимим доказом - висновок суду.
Додано: Нед 01 лис, 2020 13:33
Бред, что это за суд???!!!!
Нужно внедрять английское право, где по факту судят, а не по бумажкам.
Додано: Нед 01 лис, 2020 14:05
Вопрос к знающим, а как это происходит в натуре, я за подпись ? Как туда лепится цифровая подпись ?
Додано: Нед 01 лис, 2020 22:52
Могу только предположить, что суду предоставляется файл с фото/видеозаписью (а не рапечатки на бумажке), подпись которого проверяется на госсайте, например на этом
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
Додано: Пон 02 лис, 2020 10:28
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