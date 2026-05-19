У цьому матеріалі Finance.ua розбираємося: як перевірити свої рахунки, кому держава дозволяє законно не платити та що робити, якщо цифри у платіжках стали непідйомними.
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У яких випадках вам можуть списати борги за комуналку
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Додано: Суб 20 чер, 2026 00:42
У яких випадках вам можуть списати борги за комуналку
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Дивися повний текст
У яких випадках вам можуть списати борги за комуналку
Додано: Суб 20 чер, 2026 00:42
А якщо з комунальним підприємством не підписувався в 2017 році договір на вивезення сміття і всі ці роки споживач фактично не викидав в контейнери цього підприємства ніяких відходів, бо проводив сортування, збирання та складування неорганіки, яку після накопичення здавав в пункти прийому вторинної сировини, а органіку після подрібнення відправляв в каналізацію.Написав двічі КАТП 1728 відмову від послуги, а вони безпідставно та протиправно відкрили розрахунковий рахунок та нарахували штучний борг і продовжують його нараховувати, тоді як?
Додано: Нед 21 чер, 2026 17:39
bezusyakviktor сам факт непідписання договору не гарантує скасування боргу, але письмові відмови та відсутність належних підстав для нарахування можуть бути серйозним аргументом у спорі з підприємством.
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