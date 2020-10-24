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Головний санлікар розповів, що
буде з транспортом у разі...

Головний санлікар розповів, що буде з транспортом у разі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 14:21

Головний санлікар розповів, що буде з транспортом у разі...

Пропонуємо до обговорення:
У разі потрапляння Києва до "червоної" карантинної зони роботу громадського транспорту можуть обмежити, а на міжобласний і міжрегіональний транспорт - встановити заборону.

Дивися повний текст Головний санлікар розповів, що буде з транспортом у разі потрапляння Києва до \"червоної\" зони.
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 14:21

Интересно, сколько противостояний с полицией будет? Что они будут к гадалке не ходи, но массовыми, или очень массовыми? Коронавирус есть, против этого никто не спорит. Но от него умрешь или нет неизвестно, а от голода - точно умрёшь.
vladkokovlad007
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