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Головний санлікар розповів, що буде з транспортом у разі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 02 лис, 2020 14:21
Пропонуємо до обговорення:
У разі потрапляння Києва до "червоної" карантинної зони роботу громадського транспорту можуть обмежити, а на міжобласний і міжрегіональний транспорт - встановити заборону.
Дивися повний текст Головний санлікар розповів, що буде з транспортом у разі потрапляння Києва до \"червоної\" зони
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Додано: Пон 02 лис, 2020 14:21
Интересно, сколько противостояний с полицией будет? Что они будут к гадалке не ходи, но массовыми, или очень массовыми? Коронавирус есть, против этого никто не спорит. Но от него умрешь или нет неизвестно, а от голода - точно умрёшь.
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