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«ПриватБанк» списав пов'язані з ексакціонерами кредити...
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Додано: Пон 02 лис, 2020 18:46
Пропонуємо до обговорення:
За даними «ПриватБанку», у третьому кварталі 2020 року він списав кредити, які пов'язує з ексакціонерами, на суму 3,16 млрд грн (за 2019 рік – лише на 3 млн грн).
Дивися повний текст «ПриватБанк» списав пов'язані з ексакціонерами кредити на 3,3 млрд
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Додано: Пон 02 лис, 2020 18:46
Что значит списал ? А мне можно пару лямов (я не жадный), а потом списать ? Щедрая у нас страна, ну в зависимости от фамилии, если ты Ахметов или Коломойский то да, если ты просто Петров - сантехник, драть с тебя 7 шкур ;)
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Додано: Пон 02 лис, 2020 22:50
Согласен. Моё бабло списывают ... 3 ярда. Можно мне 100 миллионов выдать и списать?!
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