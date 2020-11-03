RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Місії МВФ в Україні не буде
через рішення КСУ - Зеленський

Місії МВФ в Україні не буде через рішення КСУ - Зеленський
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 23:15

Он подкрался незаметно. :)

Зображення
andrein
Аватар користувача
 
Повідомлень: 845
З нами з: 21.10.12
Подякував: 5 раз.
Подякували: 230 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Газ в Україні рахуватимуть по-новому 1, 2
R2 » Вів 03 лис, 2020 11:13
14 725
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 лис, 2020 23:40
ruvex
В Україні по-новому штрафуватимуть за маски
R2 » Вів 03 лис, 2020 20:14
0 47
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 лис, 2020 20:14
R2
В Мінсоцполітики повідомили, коли в Україні можуть...
R2 » Вів 03 лис, 2020 18:28
1 92
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 лис, 2020 18:47
nighthawk5

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.