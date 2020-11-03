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Газ в Україні
рахуватимуть по-новому

Газ в Україні рахуватимуть по-новому
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 17:42

  RomanTik написав:_hunter, сейчас чтобы смухлевать нужно подмешать воздух. Потом чтобы смухлевать - достаточно будет завысить цифры в платежке. Что легче сделать?

Воздух _уже_ подмешивается -- т.е. делать ничего не нужно. А калорийность сообщает зарубежный поставщик -- в случае "будет завысить цифры в платежке" сразу возникнут вопросы -- "а откуда такие цифры?".
Я не спорю -- кричать "зрада!" -- дело всегда полезное. Но в данном конкретном случае -- "несколько" запоздалое...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 19:29

_hunter, по вашему затрат на подмешивание воздуха нет и он сам собой подмешивается и будет подмешиваться в будущем? На счет соответствия цифр - так ведь можно западным партнерам втюхать что мол ваш газ смешиваем с нашим супервысококалорийным и получаем на выходе вот такое. Да и кому из европартнеров надо сверять наши платежки на соответствие с калорийностью у "них"? они газ продали, а что там с ним дальше происходит - не их проблемы. Чего-то их не волнуют коэффициенты которые рисуют облгазы, а несоответствие калорийности - вот прямо так разволнует.
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 19:44

Ещё интересно, что разные "поставщики" продают газ из одной трубы.
Но по документам наверно газ разный, в т.ч. с разной калорийностью.
И как понять "где чей" ? :)
За Виталия Наливкина!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 20:03

Re: Газ в Україні рахуватимуть по-новому

  Вкладчик1234 написав:Но по документам наверно газ разный, в т.ч. с разной калорийностью.

Так не буває. Одна труба - однаковий газ.
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 21:41

Т.е. показания счетчиков теперь не будут учитываться? И нужно платить за новые счетчики?
greenvillaseco
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 23:40

  Вкладчик1234 написав:Ещё интересно, что разные "поставщики" продают газ из одной трубы.
Но по документам наверно газ разный, в т.ч. с разной калорийностью.
И как понять "где чей" ? :)

Будут вносить в платежку цену за сортировку газа для потребителя.
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 10:03

  RomanTik написав:_hunter, по вашему затрат на подмешивание воздуха нет и он сам собой подмешивается и будет подмешиваться в будущем? На счет соответствия цифр - так ведь можно западным партнерам втюхать что мол ваш газ смешиваем с нашим супервысококалорийным и получаем на выходе вот такое. Да и кому из европартнеров надо сверять наши платежки на соответствие с калорийностью у "них"? они газ продали, а что там с ним дальше происходит - не их проблемы. Чего-то их не волнуют коэффициенты которые рисуют облгазы, а несоответствие калорийности - вот прямо так разволнует.

Ок... зайду с другой стороны: что выгоднее -- обвешивать или обсчитывать?
Нет, я все понимаю -- это злые монополисты ™ и все, чем они занимаются -- злобно монополизируют (ну и вредят "простому народу потихоньку")... НО! -- зачем "завышать цены в платежке" -- если можно просто повысить цену?..

Причем тут европартнеры? -- речь о потребителях.
Почему ваших потребителей "не волнуют коэффициенты которые рисуют облгазы" -- я не знаю -- "наши" потребители до Верховного Суда с этим вопросом дошли...
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 11:16

И так черт ногу сломит в етих платежках, а теперь придет платежка в кВт и придется поверить наслово нашим Трахоборам?
fiona98
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 11:35

  fiona98 написав:И так черт ногу сломит в етих платежках, а теперь придет платежка в кВт и придется поверить наслово нашим Трахоборам?

Ну, если одно число разделить на другое -- невозможная задача, как тут выше писали -- да, только верить наслово.
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