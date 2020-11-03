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Газ в Україні рахуватимуть по-новому
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 03 лис, 2020 17:42
RomanTik написав:_hunter
, сейчас чтобы смухлевать нужно подмешать воздух. Потом чтобы смухлевать - достаточно будет завысить цифры в платежке. Что легче сделать?
Воздух _уже_ подмешивается -- т.е. делать ничего не нужно. А калорийность сообщает зарубежный поставщик -- в случае "будет завысить цифры в платежке" сразу возникнут вопросы -- "а откуда такие цифры?".
Я не спорю -- кричать "зрада!" -- дело всегда полезное. Но в данном конкретном случае -- "несколько" запоздалое...
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_hunter
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Додано: Вів 03 лис, 2020 19:29
_hunter, по вашему затрат на подмешивание воздуха нет и он сам собой подмешивается и будет подмешиваться в будущем? На счет соответствия цифр - так ведь можно западным партнерам втюхать что мол ваш газ смешиваем с нашим супервысококалорийным и получаем на выходе вот такое. Да и кому из европартнеров надо сверять наши платежки на соответствие с калорийностью у "них"? они газ продали, а что там с ним дальше происходит - не их проблемы. Чего-то их не волнуют коэффициенты которые рисуют облгазы, а несоответствие калорийности - вот прямо так разволнует.
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Додано: Вів 03 лис, 2020 19:44
Ещё интересно, что разные "поставщики" продают газ из одной трубы.
Но по документам наверно газ разный, в т.ч. с разной калорийностью.
И как понять "где чей" ?
За Виталия Наливкина!
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Додано: Вів 03 лис, 2020 20:03
Вкладчик1234 написав:
Но по документам наверно газ разный, в т.ч. с разной калорийностью.
Так не буває. Одна труба - однаковий газ.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Вів 03 лис, 2020 21:41
Т.е. показания счетчиков теперь не будут учитываться? И нужно платить за новые счетчики?
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Додано: Вів 03 лис, 2020 23:40
Вкладчик1234 написав:
Ещё интересно, что разные "поставщики" продают газ из одной трубы.
Но по документам наверно газ разный, в т.ч. с разной калорийностью.
И как понять "где чей" ?
Будут вносить в платежку цену за сортировку газа для потребителя.
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Додано: Сер 04 лис, 2020 10:03
RomanTik написав:_hunter
, по вашему затрат на подмешивание воздуха нет и он сам собой подмешивается и будет подмешиваться в будущем? На счет соответствия цифр - так ведь можно западным партнерам втюхать что мол ваш газ смешиваем с нашим супервысококалорийным и получаем на выходе вот такое. Да и кому из европартнеров надо сверять наши платежки на соответствие с калорийностью у "них"? они газ продали, а что там с ним дальше происходит - не их проблемы. Чего-то их не волнуют коэффициенты которые рисуют облгазы, а несоответствие калорийности - вот прямо так разволнует.
Ок... зайду с другой стороны: что выгоднее -- обвешивать или обсчитывать?
Нет, я все понимаю -- это злые монополисты ™ и все, чем они занимаются -- злобно монополизируют (ну и вредят "простому народу потихоньку")... НО! -- зачем "завышать цены в платежке" -- если можно просто повысить цену?..
Причем тут европартнеры? -- речь о потребителях.
Почему ваших потребителей "не волнуют коэффициенты которые рисуют облгазы" -- я не знаю -- "наши" потребители до Верховного Суда с этим вопросом дошли...
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Додано: Сер 04 лис, 2020 11:16
И так черт ногу сломит в етих платежках, а теперь придет платежка в кВт и придется поверить наслово нашим Трахоборам?
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fiona98
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Додано: Сер 04 лис, 2020 11:35
fiona98 написав:
И так черт ногу сломит в етих платежках, а теперь придет платежка в кВт и придется поверить наслово нашим Трахоборам?
Ну, если одно число разделить на другое -- невозможная задача, как тут выше писали -- да, только верить наслово.
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