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ПриватБанк першим в Україні
почав випускати картки UnionPay

ПриватБанк першим в Україні почав випускати картки UnionPay
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 15:12

ПриватБанк першим в Україні почав випускати картки UnionPay

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба ПриватБанку.

Дивися повний текст ПриватБанк першим в Україні почав випускати картки UnionPay.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 15:13

от же ж Беня
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 15:40

а Беня-то тут при чем?
andretar
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