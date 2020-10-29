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Уряд виділив майже 1,3
мільярда на збільшення...

Уряд виділив майже 1,3 мільярда на збільшення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 16:35

Уряд виділив майже 1,3 мільярда на збільшення...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд додатково виділив майже 1,3 млрд гривень на збільшення кількості тестувань на COVID-19, що дозволить робити ще 1 млн тестів на місяць.

Дивися повний текст Уряд виділив майже 1,3 мільярда на збільшення COVID-тестувань.
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 16:35

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