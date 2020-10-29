Уряд додатково виділив майже 1,3 млрд гривень на збільшення кількості тестувань на COVID-19, що дозволить робити ще 1 млн тестів на місяць.
Дивися повний текст Уряд виділив майже 1,3 мільярда на збільшення COVID-тестувань.
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Додано: Вів 03 лис, 2020 16:35
Уряд виділив майже 1,3 мільярда на збільшення...
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Дивися повний текст Уряд виділив майже 1,3 мільярда на збільшення COVID-тестувань.
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