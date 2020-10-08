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У Києві за допомогою комп’ютерного вірусу викрали будівлю
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 03 лис, 2020 17:14
Пропонуємо до обговорення:
У Києві зловмисники, використовуючи шкідливе програмне забезпечення, отримали віддалений доступ до комп’ютера державного нотаріуса та внесли зміни до реєстру прав власності на нерухомість в інтересах третьої особи.
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Додано: Вів 03 лис, 2020 17:14
завладели его электронной подписью и узнали от нее пароль?. А заказчик прямо на компе оставил переписку с хакером в электронной почте ? Очень странно. И еще - а в чем смысл этой операции - перепродать все равно нельзя по такой схеме.
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