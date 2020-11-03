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В Україні запровадять систему
якості дорожнього покриття

В Україні запровадять систему якості дорожнього покриття
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 11:04

В Україні запровадять систему якості дорожнього покриття

Пропонуємо до обговорення:
Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") визначило впровадження сучасної та ефективної системи контролю якості та моніторингу стану доріг одним з пріоритетів на 2021 рік.

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