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ВАКС закрив першу справу про недостовірне декларування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 04 лис, 2020 12:16
Пропонуємо до обговорення:
Вищий антикорупційний суд України закрив справу проти колишнього голови Запорізької обласної державної адміністрації Костянтина Бриля, який звинувачувався в декларуванні недостовірної інформації.
Дивися повний текст ВАКС закрив першу справу про недостовірне декларування після рішення КС
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Додано: Сер 04 лис, 2020 12:16
Судьи КС - тоже получали мзду с этих чиновников. Ниточка тянется!!!!!
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