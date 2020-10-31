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Мінфін підвищив ставки за
тримісячними ОВДП і збільшив...

Мінфін підвищив ставки за тримісячними ОВДП і збільшив...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 13:33

Мінфін підвищив ставки за тримісячними ОВДП і збільшив...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство фінансів України на аукціонах з розміщення облігацій внутрішньої позики 3 жовтня залучило до держбюджету 1,95 млрд грн.

Дивися повний текст Мінфін підвищив ставки за тримісячними ОВДП і збільшив продаж майже в п’ять разів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 19:12

Наибольший спрос был сосредоточен на 3-месячных ОВГЗ.

Че, через 3 месяца начнется, да? ))))
p_a_l
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