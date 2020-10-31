Міністерство фінансів України на аукціонах з розміщення облігацій внутрішньої позики 3 жовтня залучило до держбюджету 1,95 млрд грн.
Дивися повний текст Мінфін підвищив ставки за тримісячними ОВДП і збільшив продаж майже в п’ять разів.
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Додано: Сер 04 лис, 2020 13:33
Мінфін підвищив ставки за тримісячними ОВДП і збільшив...
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Дивися повний текст Мінфін підвищив ставки за тримісячними ОВДП і збільшив продаж майже в п’ять разів.
Додано: Сер 04 лис, 2020 19:12
Наибольший спрос был сосредоточен на 3-месячных ОВГЗ.
Че, через 3 месяца начнется, да? ))))
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