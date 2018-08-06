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Коболєв назвав основну
причину збитків Нафтогазу

Коболєв назвав основну причину збитків Нафтогазу
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 10:04

Коболєв назвав основну причину збитків Нафтогазу

Пропонуємо до обговорення:
За підсумками січня-червня 2020 року група "Нафтогаз" отримала 11,5 млрд грн чистого збитку, і головною причиною таких показників стали борги газзбутів і тепловиків.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 10:04

везде убытки
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 10:23

"За підсумками січня-червня 2020 року група “Нафтогаз” отримала 11,5 млрд грн чистого збитку, і головною причиною таких показників стали борги газзбутів і тепловиків"- борги не відносяться до збитків, рано чи пізно вони мать бути оплачені. Не брешіть народові, або ви не компетентний.
korolkolja
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 10:59

Брехня! Головна причина - всі доходи від транзиту з РФ перейшли до окремого підприємства, і НАФТОГАЗ тепер "виживає" тільки за рахунок Укргазвидобування. Пане Коболев, пора зменшувати зарплати, премії собі та правлінню за збиткову роботу!!!
Для Коболева: Заборгованість контрагентів, які отримують газ від Нафтогазу на пільгових умовах (відповідно до положення про ПСО), станом на 29.01.20 року склала 66,7 млрд грн.
станом на 04.11.20 року склала 66,6 млрд грн. https://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.n ... nth=01&nt=Новини&
https://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.n ... nth=11&nt=Новини&
skirta_igor
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 11:53

в 2019 году “Нафтогаз” получил прибыль в размере 63,294 млрд грн в основном благодаря уплате российским “Газпромом” 67,9 млрд грн в пользу “Нафтогаза” по решению Стокгольмского арбитражного суда.


Т.е. несмотря на уплату Газпромом 67,9 млрд. грн., Нафтогаз в 2019-м "сработал" в убыток на 4,606 млрд. грн.:
67,9 - 63,294 = 4,606
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 19:42

  sal написав:везде убытки


Мама в старых штиблетах Майами топчет.
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 19:46

Re: Коболєв назвав основну причину збитків Нафтогазу

Да уж... Действительно, дебеторку сразу в убытки отнести - это круто. Да и убыток за прошлый год, как правильно заметили, без Газпрома не закрыли бы.
Но топ-менеджеры должны получать солидные ЗП, а то вдруг воровать будут...... еще больше
Я говорю только то, в чём уверен. Поэтому говорю мало....
Direct
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