За підсумками січня-червня 2020 року група "Нафтогаз" отримала 11,5 млрд грн чистого збитку, і головною причиною таких показників стали борги газзбутів і тепловиків.
Дивися повний текст Коболєв назвав основну причину збитків Нафтогазу.
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 10:04
Коболєв назвав основну причину збитків Нафтогазу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Коболєв назвав основну причину збитків Нафтогазу.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 10:23
"За підсумками січня-червня 2020 року група “Нафтогаз” отримала 11,5 млрд грн чистого збитку, і головною причиною таких показників стали борги газзбутів і тепловиків"- борги не відносяться до збитків, рано чи пізно вони мать бути оплачені. Не брешіть народові, або ви не компетентний.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 10:59
Брехня! Головна причина - всі доходи від транзиту з РФ перейшли до окремого підприємства, і НАФТОГАЗ тепер "виживає" тільки за рахунок Укргазвидобування. Пане Коболев, пора зменшувати зарплати, премії собі та правлінню за збиткову роботу!!!
Для Коболева: Заборгованість контрагентів, які отримують газ від Нафтогазу на пільгових умовах (відповідно до положення про ПСО), станом на 29.01.20 року склала 66,7 млрд грн.
станом на 04.11.20 року склала 66,6 млрд грн.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 11:53
Т.е. несмотря на уплату Газпромом 67,9 млрд. грн., Нафтогаз в 2019-м "сработал" в убыток на 4,606 млрд. грн.:
67,9 - 63,294 = 4,606
Додано: П'ят 06 лис, 2020 19:46
Re: Коболєв назвав основну причину збитків Нафтогазу
Да уж... Действительно, дебеторку сразу в убытки отнести - это круто. Да и убыток за прошлый год, как правильно заметили, без Газпрома не закрыли бы.
Но топ-менеджеры должны получать солидные ЗП, а то вдруг воровать будут...... еще больше
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