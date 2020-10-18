На 4 листопада середній відсоток будівельної готовності об’єктів по Україні складає 89%.
Дивися повний текст Об’єкти «Великого будівництва» готові на 89% - Мінрегіон.
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 10:05
Об’єкти «Великого будівництва» готові на 89% - Мінрегіон
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Об’єкти «Великого будівництва» готові на 89% - Мінрегіон.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 11:34
Возможно это самый загруженный мост в Украине. Очень много транзита. В том числе грузовиков. очень много высотного строительства от Осокорков до Бориспольской. Та и сам Борисполь активно строится. покупатели квартир в этих высотках в основном на авто едут в Центр. И не будет этому конца и края. Потому как общественный транспорт не развивается. Денег на быстрое строительство большой окружной с новым мостом для транзитников - нет. Перехватывающие паркинги строят очень маленькие. А на крайних станциях метро вместо этого строят жилые комплексы и торговые центры, что только усугубляет проблему
Додано: П'ят 06 лис, 2020 11:41
Re: Южный мост
При этом, большегрузы доезжают только до середины моста. По той части, которую ремонтируют украинцы каждый год.
И подложки кладут и пр.
Сейчас все сгребли в кучи (но только до середины. далее старая дорога хороша).
Чего нынешним столичным дорожникам не хватает?
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