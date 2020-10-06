Національний банк України (НБУ) вніс зміни в "Положення про електронні гроші в Україні".
Дивися повний текст Анонімні електронні гаманці скасовуються: власників візьмуть під жорсткий контроль.
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 18:48
Анонімні електронні гаманці скасовуються: власників...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Анонімні електронні гаманці скасовуються: власників візьмуть під жорсткий контроль.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 18:48
И это очень плохо.
Ранее было хорошо - можно было подарить человеку анонимную банковскую карту и пополнить её деньгами. Т.е. вместо налички подарить карту с деньгами. А сейчас такой возможности фактически нет...
Додано: П'ят 06 лис, 2020 18:59
Добро пожаловать в "демократической светлое будущее"!
Все как у путина, только в упаковке от зеленского.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 19:27
По сути гаманці становятся практически полноценными банковскими счетами, только не гарантируются ФГВФО.
Но для контор, обслуживающих кошельки - добавится отчётности на уровне с банковской.
Причём "методичек как это делать" - нет. И при желании можно доколупаться до любой конторы.
Т.к. уже понятно, что "работы прибавится", и нет чёткого списка требований, - банкам и конторам проще закрыть все анонимные кошельки и карты "от греха подальше".
Многим придётся переходить на наличные, или офшорные карты
Додано: Суб 07 лис, 2020 13:13
на новой почте вы можете отправить посылку практически с чем угодно (хоть миллион долларов) указав в данных отправителя любую фамилию и любой номер тел. Отправителя как правило не идентифицируют и документы не смотрят. Кстати получить посылку тоже можно анонимно, придумав себе имя/фамилию, установите приложение, привяжите его к какому либо номеру моб. и покажите при получении карту клиента из приложения (для получения денег таки попросят паспорт, а для получения посылки - нет). Интересное у нас законодательство, посылки анонимно можно, а деньги - нельзя)
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Суб 07 лис, 2020 15:45
Додано: Пон 09 лис, 2020 00:45
astatempo Нормально. Как в анекдоте. А волы все бьются а борт корабля.
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