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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 21 чер, 2026 23:09
Banderlog написав: flyman написав:
"Дрібні буржуа" в неньці як революційну пасіонарну силу можна розглядати після масової появи ФОПів.
) і звідки пасіонарність в фопів якщо вони часто заробляють менше найманого працівника?
напр., фоп долярчик, колись владу як "вжуххх"
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Додано: Нед 21 чер, 2026 23:14
Hotab написав: flyman написав:
Для націоналізму (класичного націонал-буржуа), потрібно щоб більшість населення проживала в містах, а в Україні хіба що це Донбас.
Кх-кх
Київська область (без міста Києва):
Це культурний шаблон де українець означало селянин) насправді українці давно городська нація. Добавити іще що селяни теж часто працювати їздять в місто..
Тут непонятно чому націоналізм він привязує до міста?
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