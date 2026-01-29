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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18135181361813718138
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 23:09

напр., фоп долярчик, колись владу як "вжуххх"

  Banderlog написав:
  flyman написав:
"Дрібні буржуа" в неньці як революційну пасіонарну силу можна розглядати після масової появи ФОПів.
) і звідки пасіонарність в фопів якщо вони часто заробляють менше найманого працівника?

напр., фоп долярчик, колись владу як "вжуххх"
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 23:14

  Hotab написав:
  flyman написав:Для націоналізму (класичного націонал-буржуа), потрібно щоб більшість населення проживала в містах, а в Україні хіба що це Донбас.

Кх-кх
Київська область (без міста Києва):


Це культурний шаблон де українець означало селянин) насправді українці давно городська нація. Добавити іще що селяни теж часто працювати їздять в місто..
Тут непонятно чому націоналізм він привязує до міста?
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