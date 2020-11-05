Вкладення в інфраструктуру під час кризи необхідні для створення робочих місць і наповнення бюджету.
Дивися повний текст Шмигаль розповів, скільки робочих місць дасть дорожнє будівництво.
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Додано: Суб 07 лис, 2020 13:36
Шмигаль розповів, скільки робочих місць дасть дорожнє...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Шмигаль розповів, скільки робочих місць дасть дорожнє будівництво.
Додано: Суб 07 лис, 2020 13:36
И что получается? 150 млрд делим на стоимость 1 километра 170,6 млн, получаем 879 км отремонтированных дорог. По моему, это капля в море, но за охренненые деньги.
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