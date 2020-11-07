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Українці повинні подати
декларації сплатити податок на...

Українці повинні подати декларації сплатити податок на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 09:41

Re: Українці повинні подати декларації сплатити податок на..

niknik25011969 написав:Faceless

Даже ЕСВ 22% с 56тыс и 22% с 560тыс сумма разная. 12,32тыс и 123,2тыс
Один платит 22%, а кто то 2,2%.
А СЛУГИ ПЛАЧУТ, что пенсию платить несчего будет.
Это большое поле и не надо возраст пенсионный увеличиваить.


Вот только сама пенсия очень даже ограничена, потому ограниченние базы ЕСВ оправдано.
Система хоть и солидарная, но это совершенно не значит, что кто-то должен обеспечивать в одиночку полсотни пенсионеров, платя сотни тысяч гривен в месяц, при этом светит ему в любом случае максимальная пенсия в десяток раз меньше?
Вы как Шариков, "отнять и поделить". Вот только забываете, что даже с ограничением по базе ЕСВ такие люди и так содержат по несколько пенсионеров.
И это не такое и большое поле, процент людей с такими доходами крайне невысок, и за их счёт проблему ПФ не решить. Потому лучше утихомирьте свою классовую ненависть
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 11:25

  Faceless написав:
niknik25011969 написав:Я готов платить налоги, но после того, как начнут платить налоги с полной суммы от начисленной ЗП господа, которые получают ЗП-у большую чем МАКСИМАЛЬНАЯ налогооблагаемая сумма. Т.е. сумма больше 20тыс. А то выходит халопы платят по полной (22%), а бояре не больше 5тыс (200тыс-22% от 20тыс- т.е. 4тыс400-это 2,2%). Почему все молчат об этом?


Потому что это ложь :)
Налоги платятся со всей суммы, а ЕСВ ограничено базой в десяток минималок, т.е в разы больше, чем 20 000


Даже не 10 минималок, а 15.

  niknik25011969 написав:Faceless

Даже ЕСВ 22% с 56тыс и 22% с 560тыс сумма разная. 12,32тыс и 123,2тыс
Один платит 22%, а кто то 2,2%.
А СЛУГИ ПЛАЧУТ, что пенсию платить несчего будет.
Это большое поле и не надо возраст пенсионный увеличиваить.


Максимальная пенсия ограничена 10-ю минимальными, соответственно и максимальные отчисления ограничены 15 минимальными.
Почему человек с ЗП в 560 000 должен кормить 40 пенсионеров? Он что, больше всех должен?
Сейчас, все кто получают ЗП свыше 75000 грн платят 16 500 грн ЕСВ. За 35 лет это почти 7 млн грн. При пенсии 17 690 грн этих взносов хватит на 32,5 года. Вполне достаточно.
Востаннє редагувалось Giroi в Пон 09 лис, 2020 11:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 11:33

Re: Українці повинні подати декларації сплатити податок на..

Giroi написав:
  Faceless написав:
niknik25011969 написав:Я готов платить налоги, но после того, как начнут платить налоги с полной суммы от начисленной ЗП господа, которые получают ЗП-у большую чем МАКСИМАЛЬНАЯ налогооблагаемая сумма. Т.е. сумма больше 20тыс. А то выходит халопы платят по полной (22%), а бояре не больше 5тыс (200тыс-22% от 20тыс- т.е. 4тыс400-это 2,2%). Почему все молчат об этом?


Потому что это ложь :)
Налоги платятся со всей суммы, а ЕСВ ограничено базой в десяток минималок, т.е в разы больше, чем 20 000


Даже не 10 минималок, а 15.


Да, запамятовал
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 12:42

Re: Українці повинні подати декларації сплатити податок на..

  Giroi написав:Максимальная пенсия ограничена 10-ю минимальными, соответственно и максимальные отчисления ограничены 15 минимальными.
Почему человек с ЗП в 560 000 должен кормить 40 пенсионеров?


Є ще пенсії по спец. законам (наприклад прокурорські), а є ще пожиттєве забезпечення суддів, які також отримують набагато більше 10 мінімальних пенсій. Причому і перші другі свої зарплати отримують з того ж таки бюджету.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 23:48

  Ой+ написав:
  Giroi написав:Максимальная пенсия ограничена 10-ю минимальными, соответственно и максимальные отчисления ограничены 15 минимальными.
Почему человек с ЗП в 560 000 должен кормить 40 пенсионеров?


Є ще пенсії по спец. законам (наприклад прокурорські), а є ще пожиттєве забезпечення суддів, які також отримують набагато більше 10 мінімальних пенсій. Причому і перші другі свої зарплати отримують з того ж таки бюджету.


Середня пенсія від цього не стає суттєво більшою. На 1 липня - 3354 грн. Тобто, якщо хтось платить 16500 грн ЄСВ - це утримання майже 5 середніх пенсіонерів (насправді 4.3, так як в ПФ йдуть не всі 22%, а десь 19.5%).
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