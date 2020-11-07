Українці повинні подати декларації сплатити податок на...
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Даже ЕСВ 22% с 56тыс и 22% с 560тыс сумма разная. 12,32тыс и 123,2тыс Один платит 22%, а кто то 2,2%. А СЛУГИ ПЛАЧУТ, что пенсию платить несчего будет. Это большое поле и не надо возраст пенсионный увеличиваить.
Вот только сама пенсия очень даже ограничена, потому ограниченние базы ЕСВ оправдано. Система хоть и солидарная, но это совершенно не значит, что кто-то должен обеспечивать в одиночку полсотни пенсионеров, платя сотни тысяч гривен в месяц, при этом светит ему в любом случае максимальная пенсия в десяток раз меньше? Вы как Шариков, "отнять и поделить". Вот только забываете, что даже с ограничением по базе ЕСВ такие люди и так содержат по несколько пенсионеров. И это не такое и большое поле, процент людей с такими доходами крайне невысок, и за их счёт проблему ПФ не решить. Потому лучше утихомирьте свою классовую ненависть
niknik25011969 написав:Я готов платить налоги, но после того, как начнут платить налоги с полной суммы от начисленной ЗП господа, которые получают ЗП-у большую чем МАКСИМАЛЬНАЯ налогооблагаемая сумма. Т.е. сумма больше 20тыс. А то выходит халопы платят по полной (22%), а бояре не больше 5тыс (200тыс-22% от 20тыс- т.е. 4тыс400-это 2,2%). Почему все молчат об этом?
Потому что это ложь Налоги платятся со всей суммы, а ЕСВ ограничено базой в десяток минималок, т.е в разы больше, чем 20 000
Даже не 10 минималок, а 15.
niknik25011969 написав:Faceless
Даже ЕСВ 22% с 56тыс и 22% с 560тыс сумма разная. 12,32тыс и 123,2тыс Один платит 22%, а кто то 2,2%. А СЛУГИ ПЛАЧУТ, что пенсию платить несчего будет. Это большое поле и не надо возраст пенсионный увеличиваить.
Максимальная пенсия ограничена 10-ю минимальными, соответственно и максимальные отчисления ограничены 15 минимальными. Почему человек с ЗП в 560 000 должен кормить 40 пенсионеров? Он что, больше всех должен? Сейчас, все кто получают ЗП свыше 75000 грн платят 16 500 грн ЕСВ. За 35 лет это почти 7 млн грн. При пенсии 17 690 грн этих взносов хватит на 32,5 года. Вполне достаточно.
Востаннє редагувалось Giroi в Пон 09 лис, 2020 11:38, всього редагувалось 1 раз.
niknik25011969 написав:Я готов платить налоги, но после того, как начнут платить налоги с полной суммы от начисленной ЗП господа, которые получают ЗП-у большую чем МАКСИМАЛЬНАЯ налогооблагаемая сумма. Т.е. сумма больше 20тыс. А то выходит халопы платят по полной (22%), а бояре не больше 5тыс (200тыс-22% от 20тыс- т.е. 4тыс400-это 2,2%). Почему все молчат об этом?
Потому что это ложь Налоги платятся со всей суммы, а ЕСВ ограничено базой в десяток минималок, т.е в разы больше, чем 20 000
Giroi написав:Максимальная пенсия ограничена 10-ю минимальными, соответственно и максимальные отчисления ограничены 15 минимальными. Почему человек с ЗП в 560 000 должен кормить 40 пенсионеров?
Є ще пенсії по спец. законам (наприклад прокурорські), а є ще пожиттєве забезпечення суддів, які також отримують набагато більше 10 мінімальних пенсій. Причому і перші другі свої зарплати отримують з того ж таки бюджету.
Giroi написав:Максимальная пенсия ограничена 10-ю минимальными, соответственно и максимальные отчисления ограничены 15 минимальными. Почему человек с ЗП в 560 000 должен кормить 40 пенсионеров?
Є ще пенсії по спец. законам (наприклад прокурорські), а є ще пожиттєве забезпечення суддів, які також отримують набагато більше 10 мінімальних пенсій. Причому і перші другі свої зарплати отримують з того ж таки бюджету.
Середня пенсія від цього не стає суттєво більшою. На 1 липня - 3354 грн. Тобто, якщо хтось платить 16500 грн ЄСВ - це утримання майже 5 середніх пенсіонерів (насправді 4.3, так як в ПФ йдуть не всі 22%, а десь 19.5%).