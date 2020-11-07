Податок на депозити: скасувати не можна залишити

Додано: Пон 09 лис, 2020 09:03
Амросий или я что-то не до понимаю или ты ошибаешься. А из чего пенсионеру платят пенсию, малоимущих выплачивают мат помощь, мамочкам платят пособия на рождённых деток, строют заводы дороги, чиновникам выплачивают з/п?? Я по своей наивности думал что с налогов. Ведь основное поступление в госбюджет это налоги, а откуда же возьмутся там деньги. И чем больше з/п тем больше налогов. Налог на прибыль, НДС, всевозможные штрафы, это тоже поступление в бюджет. Я понимаю что пенсии плотят с отчислений в ПФ, но чем богаче страна тем больше з/п и тем больше поступления в ПФ. И т д.