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Податок на депозити: скасувати не можна залишити
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 09:03

Амросий или я что-то не до понимаю или ты ошибаешься. А из чего пенсионеру платят пенсию, малоимущих выплачивают мат помощь, мамочкам платят пособия на рождённых деток, строют заводы дороги, чиновникам выплачивают з/п?? Я по своей наивности думал что с налогов. Ведь основное поступление в госбюджет это налоги, а откуда же возьмутся там деньги. И чем больше з/п тем больше налогов. Налог на прибыль, НДС, всевозможные штрафы, это тоже поступление в бюджет. Я понимаю что пенсии плотят с отчислений в ПФ, но чем богаче страна тем больше з/п и тем больше поступления в ПФ. И т д.
wolfdrako89
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