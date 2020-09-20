Уряд Грузії оплатить населенню комунальні рахунки за електроенергію і природний газ за чотири місяці.
Дивися повний текст Оплатять громадянам комуналку за чотири місяці: уряд Грузії підтримає населення в опалювальний сезон.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 08 лис, 2020 08:55
Оплатять громадянам комуналку за чотири місяці: уряд...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Оплатять громадянам комуналку за чотири місяці: уряд Грузії підтримає населення в опалювальний сезон.
Додано: Нед 08 лис, 2020 08:55
Ну и что ? Нас тоже правительство ментально нифигаш себе как поддерживает :) А повышение тарифов исключительно, что бы не скучали.
Додано: Нед 08 лис, 2020 12:28
А нам ринкову ціну на газ... В результаті ціни на газ більші ніж при Шоколадному... Епоха бідності закінчилась!
Додано: Нед 08 лис, 2020 18:27
Надо шоколадным ещё повысить не на 75%, а на 100%
Biden's Laptop Matters
Зараз переглядають цей форум: p_a_l і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|