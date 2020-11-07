У передмісті дешевше, ніж в Києві: як і скільки можна...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 09 лис, 2020 15:15
Накупят квартир в селах, а потом пишут: давай дороги шире, давай снесем трамвай, а где мне корч поставить, а вот же тротуар свободен, и скажите Кличку пусть построит паркинг, только бесплатный.
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