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У передмісті дешевше, ніж в
Києві: як і скільки можна...

У передмісті дешевше, ніж в Києві: як і скільки можна...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 15:15

Накупят квартир в селах, а потом пишут: давай дороги шире, давай снесем трамвай, а где мне корч поставить, а вот же тротуар свободен, и скажите Кличку пусть построит паркинг, только бесплатный.
egor6508
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