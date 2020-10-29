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Банк Порошенка скоротив чистий прибуток майже в 10 разів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 09 лис, 2020 18:23
Пропонуємо до обговорення:
За підсумками дев'яти місяців 2020-го чистий прибуток Міжнародного інвестиційного банку (МІБ, найбільшим акціонером якого є Петро Порошенко) склав 5,6 млн грн, що в 9 разів менше, ніж за аналогічний період 2019 року (50,53 млн грн).
Дивися повний текст Банк Порошенка скоротив чистий прибуток майже в 10 разів
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Додано: Пон 09 лис, 2020 18:24
Мутит шоколадный батон.
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Ratatui
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Додано: Пон 09 лис, 2020 18:25
Ratatui написав:
Мутит шоколадный батон.
Отакої!
Что МИБ, что ВБР - два сапога - пара!
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Додано: Пон 09 лис, 2020 18:54
ахаха, зато банк Зеленского нарастил
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Додано: Пон 09 лис, 2020 21:33
Во ве времена банк действующего президента увеличивал прибыль. Ничего нового.
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dimo_0n
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Додано: Пон 09 лис, 2020 22:21
dimo_0n написав:
Во ве времена банк действующего президента увеличивал прибыль. Ничего нового.
Ловкость рук и никакого админресурса и коррупции.
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Додано: Пон 09 лис, 2020 22:54
Який сенс цієї новини і купи цифр? Ви про всі банки щокварталу так пишете?
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