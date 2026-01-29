Додано: Нед 21 чер, 2026 21:46

flyman написав: Є кілька причин лоскотати тестикули тигра Є кілька причин лоскотати тестикули тигра

Взагалі реакція, ну, от те, що робить зараз українська влада і команда, зазначає, що катать тігру яйця. І це потрібно робити, тому що, ну, треба перенатися, чи Тігра ще жива.

Але ж розумієте, нащо ж це робити нашим коштом? Слухайте, вони все одно по вас не вдарять. І головна причина, чому нами грають у війну, тому що собою вони грати у війну не будуть. Вони не будуть потерпати. А де від світла, а не від води, а де від тепла, а не від газу, тому що в них все буде для своїх. А що лишиться нам, ми скоро дізнаємося.

Так що не поспішайте кидатися чепчиками тільки тому, що на Криму комусь погано.

На Криму все нормально, бензин є, тільки вдвічі дорожчий.

епересете !Перший раз дивлюсь цього славка, точніше читаю расшифровку відео і який головний посил цього славка ?- не треба бити по Криму, не треба дразнити тигра, у них все є і буде, а вот нам після цих ударів по кримський логистиці та військовим, буде дуже погано !Тобто цей славко типовий зетник, тільки (по легенді) живе в Броварах.І з Броварів він баче, що в Криму все є, і бензин, і солярка, нема кілометрових черг (які, до речі, викладають самі кримчане), нема розпорядження кримського гауляйтера, усе зашибись!Перефразую відомий вислів:Скажи, що ти дивишся і я скажу, хто ти.