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48% інвесторів вважають, що інвестпривабливість України...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 09 лис, 2020 23:34
Пропонуємо до обговорення:
48% опитаних іноземних інвесторів вважають, що інвестиційна привабливість України знижується, 42% не вбачають суттєвих змін, при цьому тільки 9% бачать покращення.
Дивися повний текст 48% інвесторів вважають, що інвестпривабливість України погіршується - опитування
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Додано: Пон 09 лис, 2020 23:34
Инвестпревликательность страны равна рейтингу клоуна или рошена((
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Додано: Вів 10 лис, 2020 00:47
А во что там была-то привлекательность? В ОВГЗ и солнечные батареи с оплатой по зелёному тарифу? За утерю такой только радоваться нужно.
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