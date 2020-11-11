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Касові апарати: скільки
українців вважають розширення...

Касові апарати: скільки українців вважають розширення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 17:54

Касові апарати: скільки українців вважають розширення...

Пропонуємо до обговорення:
37% переконані, що РРО - це утиски малого підприємництва.

Дивися повний текст Касові апарати: скільки українців вважають розширення фіскалізації утисками малого бізнесу (опитування).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 17:54

порядок реально надо наводить и бороться с реализацией контрабанды, выводить из тени целые сегменты и отрасли. Когда крупный бизнес прикрывается ФОПами это ненормально. А те, кто действительно работает на себя, для тех всё должно остаться так же упрощенно
fishman
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 19:28

Знал бы этот 51% что после введения РРО товар везде подорожает, то они бы по другому проголосовали.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 00:14

PPO это способ больших торговых сетей выдавливать малый и средний бизнес.

Воюйте с большими сетями и контрабандой, не морочьте простым людям голову!!!
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 11:01

Власть знает только один простой метод - деньги нужно брать у бедных. Денег у бедных, конечно, не много, но зато бедных у нас - до хрена!
simku01
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