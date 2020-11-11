37% переконані, що РРО - це утиски малого підприємництва.
Дивися повний текст Касові апарати: скільки українців вважають розширення фіскалізації утисками малого бізнесу (опитування).
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Додано: Вів 10 лис, 2020 17:54
Касові апарати: скільки українців вважають розширення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Касові апарати: скільки українців вважають розширення фіскалізації утисками малого бізнесу (опитування).
Додано: Вів 10 лис, 2020 17:54
порядок реально надо наводить и бороться с реализацией контрабанды, выводить из тени целые сегменты и отрасли. Когда крупный бизнес прикрывается ФОПами это ненормально. А те, кто действительно работает на себя, для тех всё должно остаться так же упрощенно
Додано: Вів 10 лис, 2020 19:28
Знал бы этот 51% что после введения РРО товар везде подорожает, то они бы по другому проголосовали.
Додано: Сер 11 лис, 2020 00:14
PPO это способ больших торговых сетей выдавливать малый и средний бизнес.
Воюйте с большими сетями и контрабандой, не морочьте простым людям голову!!!
Додано: Чет 12 лис, 2020 11:01
Власть знает только один простой метод - деньги нужно брать у бедных. Денег у бедных, конечно, не много, но зато бедных у нас - до хрена!
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