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Міжбанк: Вівторок порушив
тренд на зміцнення гривні

Міжбанк: Вівторок порушив тренд на зміцнення гривні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 19:39

Міжбанк: Вівторок порушив тренд на зміцнення гривні

Пропонуємо до обговорення:
Вівторок пройшов на валютному ринку досить динамічно і порушив вже звичний тренд останніх днів на зміцнення гривні.

Дивися повний текст Міжбанк: Вівторок порушив тренд на зміцнення гривні.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 19:39

А он был этот тренд?Похоже был пиар-"трындёж".
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 21:32

Якщо б нацбанк взагалі не з'являвся на ринку протягом року, курс доллара був би в межах 22-24 гривень на кінець цього року. Але чи важливо було накопичувати резерви в період пандемії - не зрозуміло. Андрій Новак взагалі вважає, що резерви - це другорядне, головне - курсова стабільність. Ось і потрібно було тренд 2019 року на зміцнення гривні не руйнувати, а дати ринку сигнал, що це надовго. Ахмєтов, Каломойшський та решта негідників змушені були б звикати до цього і не приховували б валюту в офшорах, а потроху повертати б її в реальний сектор, чим би змусили і населення позбуватися сумнівних активів у вигляді долярів під матрацем. Тут і транші ніякі б нам не потрібні були.
nsdapzp
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