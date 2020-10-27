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На доплати силовикам і медикам
з COVID-фонду витратили...

На доплати силовикам і медикам з COVID-фонду витратили...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 22:33

На доплати силовикам і медикам з COVID-фонду витратили...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Bihus.Info.

Дивися повний текст На доплати силовикам і медикам з COVID-фонду витратили майже однакові суми.
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