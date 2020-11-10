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"Зробили подарунок Європі":
Україна може зажадати...

"Зробили подарунок Європі": Україна може зажадати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 10:41

  BIGor написав:
  Grover написав:А их ВЫКУПИЛИ?
По документам это до сих пор собственность Европы.

Вы прошерстили 3 млн. документов? Есть какие-то пруфы?

В статье прямо и однозначно написано о чём речь:
і були ввезені в Україну як “євробляхи”.

При этом в статье нигде не написано о каких-то 3 млн. документов на которые ссылаетесь вы.
Grover
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 10:45

  Grover написав:
  BIGor написав:
  Grover написав:А их ВЫКУПИЛИ?
По документам это до сих пор собственность Европы.

Вы прошерстили 3 млн. документов? Есть какие-то пруфы?

В статье прямо и однозначно написано о чём речь:
і були ввезені в Україну як “євробляхи”.


Новые автомобили в страну въезжают вообще без б*** (номеров). И ничего, ездят потом по дорогам. Законно, легально.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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