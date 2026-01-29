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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18135181361813718138
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 23:14

  Hotab написав:
  flyman написав:Для націоналізму (класичного націонал-буржуа), потрібно щоб більшість населення проживала в містах, а в Україні хіба що це Донбас.

Кх-кх
Київська область (без міста Києва):


Це культурний шаблон де українець означало селянин) насправді українці давно городська нація. Добавити іще що селяни теж часто працювати їздять в місто..
Тут непонятно чому націоналізм він привязує до міста?
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 23:37

  Banderlog написав:
  Hotab написав:
  flyman написав:Для націоналізму (класичного націонал-буржуа), потрібно щоб більшість населення проживала в містах, а в Україні хіба що це Донбас.

Кх-кх
Київська область (без міста Києва):


Це культурний шаблон де українець означало селянин) насправді українці давно городська нація. Добавити іще що селяни теж часто працювати їздять в місто..
Тут непонятно чому націоналізм він привязує до міста?

Не очень давно - сельское и городское население сравнялись только в 1965.
Ещё в 1950 соотношение было 34 к 66% в пользу села. Переход произошёл очень быстро и многие горожане ещё не сразу порвали связь с селом. Так что отчасти flyman прав.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 23:37

  Banderlog написав:
  shapo написав:

Коли поміняється режим в ізраїлі і бібі врешті посадять за метод
воєнні злочини, пов'язані з голодом як методом ведення війни, та навмисний напад на цивільне населення; а також злочини проти людяності, такі як вбивства, переслідування та інші нелюдські діяння.


Это дешёвое враньё от антисемитской ООН и его подразделения бапор.
Никакого голода в Газе никогда не было и нет.
Что такое намеренное нападение на гражданское население и где там гражданское население?
Даже по лживым хаиасовским данным там убито за больше чем два года 74000 в основном боевиков ХАМАСа хотя к ним причисляются и бородатые женщины, и беременные дети.
Такого соотношения потерь между гражданским и военными нет ни в одной войне,тем более на таком густонаселенном пятачке
И в чем нечеловеческое отношение ЦАХАЛ проявляется, брезгуют насиловать газаватниц?

Ви спитали, що предявляють нетаньяху, я написав. А кого там і чим насілує цахал а ким брєзгує це вже розказуйте самі я не особо тим інтересуюсь, як і обратним процесом коли насілують цахал :lol:
Про антисемітський оон насмішили...
Палестинці це семіти.


Я спросил что предъявляет израильский суд Нетаньяху,а не МУС с давно дискредитированным прокурором пакистанцем который никогда не посадит ни Нетаньяху,ни Галанта,ни Путина как бы об этом не мечтали такие как вы - для этого нужно оккупировать Израиль и Россию.
Про семитов хотя бы Википедию открыли прежде чем чушь постить - это лингвистическое понятие не имеющее никакого отношения к этносу или нации,примерно как немцы и французы относящиеся к одной группе.
О палестинцах ещё смешнее.
Нет такого народа и никогда не было.
Его придумали в КГБ СССР в начале 60-х назвав так арабов проживающих в Газе и Иудее и Самарии как ООП.
До 1948г палестинцами называли евреев живших в Эрец Исраэль
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 23:48

  ЛАД написав:
Переход произошёл очень быстро и многие горожане ещё не сразу порвали связь с селом. Так что отчасти flyman прав.
звязок з селом це ?
Від баби паї в оренді в агрохолдингу?
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 23:48

  prodigy написав:
У Shapo є сумніви стосовно того , чию сторону візмуть Казахстан чи Узбекістан? Сторону сильнішого.

Тобто Китай, ЄС, США, Британія, ОАЄ чи Саудіти
росія буде в прольоті в наступні навіть не 5 років, а значно швидше


Да неужели.
После провала США в Иране, превращения ЕС и Британии в халифат если следующие выборы не изменят ситуацию.
ОАЭ и саудитам нужно в ближайшие 5 лет о своей безопасности думать,а не о экспансии.
Единственный реальный игрок в Средней Азии это Китай.
До этого Турция пыталась создать великий Туран ,но сейчас турецкому султану тоже не до них из-за проблем в экономике.
Что касается Китая ,то он активен в Таджикистане и Узбекистане также,как в Африке.
Но есть одно но - Синцьзян уйгурская АО где братья уйгуров живущих в Казахстане и Узбекистане сейчас в концлагерях и под жёстким прессом.
Так называемая мировая общественность обвиняющая Израиль в смертных грехах об этом скромно помалкивает как и нынешние коррумпированные правители Средней Азии,но что будет через 5 лет в этих странах как и в России одному богу,или скорее применительно к ним Аллаху известно ,так что я бы не был так уверен ни в одном прогнозе
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 23:56

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:
Переход произошёл очень быстро и многие горожане ещё не сразу порвали связь с селом. Так что отчасти flyman прав.
звязок з селом це ?
Від баби паї в оренді в агрохолдингу?

Да нет.
Чисто морально-психологическия связь. Эти связи так быстро не рвутся.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 23:58

  shapo написав:
  Banderlog написав:
  shapo написав:

Коли поміняється режим в ізраїлі і бібі врешті посадять за метод
воєнні злочини, пов'язані з голодом як методом ведення війни, та навмисний напад на цивільне населення; а також злочини проти людяності, такі як вбивства, переслідування та інші нелюдські діяння.


Это дешёвое враньё от антисемитской ООН и его подразделения бапор.
Никакого голода в Газе никогда не было и нет.
Что такое намеренное нападение на гражданское население и где там гражданское население?
Даже по лживым хаиасовским данным там убито за больше чем два года 74000 в основном боевиков ХАМАСа хотя к ним причисляются и бородатые женщины, и беременные дети.
Такого соотношения потерь между гражданским и военными нет ни в одной войне,тем более на таком густонаселенном пятачке
И в чем нечеловеческое отношение ЦАХАЛ проявляется, брезгуют насиловать газаватниц?

Ви спитали, що предявляють нетаньяху, я написав. А кого там і чим насілує цахал а ким брєзгує це вже розказуйте самі я не особо тим інтересуюсь, як і обратним процесом коли насілують цахал :lol:
Про антисемітський оон насмішили...
Палестинці це семіти.


Я спросил что предъявляет израильский суд Нетаньяху,а не МУС с давно дискредитированным прокурором пакистанцем который никогда не посадит ни Нетаньяху,ни Галанта,ни Путина как бы об этом не мечтали такие как вы - для этого нужно оккупировать Израиль и Россию.
Про семитов хотя бы Википедию открыли прежде чем чушь постить - это лингвистическое понятие не имеющее никакого отношения к этносу или нации,примерно как немцы и французы относящиеся к одной группе.
О палестинцах ещё смешнее.
Нет такого народа и никогда не было.
Его придумали в КГБ СССР в начале 60-х назвав так арабов проживающих в Газе и Иудее и Самарии как ООП.
До 1948г палестинцами называли евреев живших в Эрец Исраэль

Серйозно ? Лінгвістичне? А якщо євреї не говорять на ідиш а приміром на німецькій мові чи українській то не любов до них вже не є антисемітизмом? :lol:
Палестинці народ. І мають право на свою національну державу.
На рахунок мрій то мені якось байдуже чи посадять в гаазі вашого премєра чи ні.
Воюйте собі і далі.)
І розказуйте про антисемітизм оточуючих вас семітів)
Побачим що буде через пару десятку років в європі коли там мусульманські спільноти прийдуть до влади.
Хоча ви як мудрий єврей не побачите, ви вирішили переїхати австралію. В принципі вибір правильний.
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2026 00:07

  ЛАД написав:
  Banderlog написав:
  ЛАД написав:
Переход произошёл очень быстро и многие горожане ещё не сразу порвали связь с селом. Так что отчасти flyman прав.
звязок з селом це ?
Від баби паї в оренді в агрохолдингу?

Да нет.
Чисто морально-психологическия связь. Эти связи так быстро не рвутся.

Звязок з чим? З могилами предків чи хоббі "дачного" землеробства?)
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2026 00:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Не очень давно - сельское и городское население сравнялись только в 1965.

Я розумію, що в масштабах космосу 61 рік - то наче мить, але для жалюгідного смертного людства - це майже три покоління
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  #<1 ... 18135181361813718138
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