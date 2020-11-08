Стало відомо, скільки в середньому заробляють судді КСУ
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Scotch написав:Вот где резерв экономии.Такие зарплаты они получают как раз для того,чтобы нарушать закон и обслуживать коррупционеров во власти.За риски,так сказать.
Резерв экономии - это, например, грохнуть совершенно бесполезное НАБУ с их тактическими носками - на корню. На должностях один сплошной семейный подряд и даже целые семейные династии. Мужья и жены с детьми, только дедушек с бабушками не хватает. Еще есть НАЗК, ДБР, прокуратура, МВД - наполовину сократить этих бумагомарателей и никто не заметит никакой разницы, кроме них самих. Выхлопа 0,0 а выделяют на них миллиарды гривень в год.
Ого, вот оно как боты завернули, выходит НАБУ виновато в том что КС судьи на ставке в 250000 грн/месяц обслуживают клан Волков? Зачем народу Кс такой, если он обслуживает интересы Волка, Дубинского и Медведчука? Пусть они им ЗП платят (хотя скорее всего платят).
Scotch написав:Вот где резерв экономии.Такие зарплаты они получают как раз для того,чтобы нарушать закон и обслуживать коррупционеров во власти.За риски,так сказать.
Резерв экономии - это, например, грохнуть совершенно бесполезное НАБУ с их тактическими носками - на корню. На должностях один сплошной семейный подряд и даже целые семейные династии. Мужья и жены с детьми, только дедушек с бабушками не хватает. Еще есть НАЗК, ДБР, прокуратура, МВД - наполовину сократить этих бумагомарателей и никто не заметит никакой разницы, кроме них самих. Выхлопа 0,0 а выделяют на них миллиарды гривень в год.
плюс разогнать всех иностранных наблюдателей в госкомпаниях. А то в укрзализныци как воровали так и воруют, но зато наблюдатель получает космическую для Украины ЗП и нифига не наблюдает. За что спрашивается платится ему зарплата?
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RomanTik написав:плюс разогнать всех иностранных наблюдателей в госкомпаниях. А то в укрзализныци как воровали так и воруют, но зато наблюдатель получает космическую для Украины ЗП и нифига не наблюдает. За что спрашивается платится ему зарплата?
Всё правильно. Идеальный наблюдатель - это как раз тот, кто на наблюдаемый объект никак не влияет. Вроде ж в этом плане всё хорошо? Откуда инфа, что эти не наблюдают? Уверен, что отчёты они пишут в достаточном количестве. За них и получают. Тот, которому зарплату платят за влияние - это надсмотрщик. Он полная противоположность наблюдателю.
EKO написав:Резерв экономии - это, например, грохнуть совершенно бесполезное НАБУ с их тактическими носками - на корню. На должностях один сплошной семейный подряд и даже целые семейные династии. Мужья и жены с детьми, только дедушек с бабушками не хватает. Еще есть НАЗК, ДБР, прокуратура, МВД - наполовину сократить этих бумагомарателей и никто не заметит никакой разницы, кроме них самих. Выхлопа 0,0 а выделяют на них миллиарды гривень в год.
Ну вот мы и подошли к корню всех зол: недееспособность современной структуры власти в интересах избирателей. Знаете же такой афоризм: один раз - случайность, два раза - совпадение, три раза - закономерность. Так вот украинский случай - это уже закономерность. И если продолжать так же как есть, то всё и останется так же как есть. Давайте тогда подискуссируем на тему "что нужно сделать, чтобы сломить текущую тенденцию деградации власти и ЗАСТАВИТЬ её действовать в интересах избирателей (а не собственного кармана)?".
Путем опроса они измерели доверие к КСУ, для большенства граждан Конституционный Суд Украины это просто три понятных слова, а чем конкретно он занимаются, затруднятся ответить. КСУ необходим как инстанция и зарплаты дам должны быть не маленькие но не в 40-50 раз больше чем минималка. Я понимаю в 50тыс. грн. + 50%(можно за хорошие результаты труда). И вводить трехсторонее оценивание (начальник, коллектив, контактирующие представители). А так им платят не понятно за что.