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Довгобуди Укрбуду: Київміськбуд ввів у експлуатацію...
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Додано: Сер 11 лис, 2020 16:16
Пропонуємо до обговорення:
Холдингова компанія Київміськбуд ввела в експлуатацію житловий комплекс Пектораль у Святошинському районі Києва, який раніше був прийнятий в управління від будівельної компанії Укрбуд Девелопмент.
Дивися повний текст Довгобуди Укрбуду: Київміськбуд ввів у експлуатацію черговий ЖК
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R2
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Додано: Сер 11 лис, 2020 16:16
В эксплуатацию ввели, но людей не пускают.
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pavel_kyev
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