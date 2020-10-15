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Alphabet роздаватиме інтернет за допомогою світла
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 12 лис, 2020 02:11
Пропонуємо до обговорення:
Материнська компанія Google – Alphabet – представила Project Taara. Це проект роздачі інтернету, який використовує напрацювання технології космічного зв'язку (FSOC). Її вже протестували на кількох населених пунктах в штаті Андхра-Прадеш, Індія.
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R2
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Додано: Чет 12 лис, 2020 02:11
"свет в качестве оптоволоконных кабелей" А в качестве света, который сейчас внутри оптоволоконных кабелей, тогда что? :O
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moveton
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