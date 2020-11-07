Ще після введення карантину у березні Верховна Рада ухвалила законопроєкт щодо запобігання поширенню коронавірусу.
Дивися повний текст Чи бояться українці штрафів за відсутність маски? (опитування).
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Додано: Чет 12 лис, 2020 05:24
Чи бояться українці штрафів за відсутність маски?...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чи бояться українці штрафів за відсутність маски? (опитування).
Додано: Чет 12 лис, 2020 05:24
Ну тогда начинайте штрафовать с себя, с главного ведущего без намордника и далее вниз по списку
сессия верховной рады от 6 ноября, с 14 минуты все можно видеть
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