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Новини в відео-форматі: економіка, фінанси, політика, технології.
Додано: Чет 12 лис, 2020 10:47
FinUpDate Выпуск 13 Есть ли жизнь после депозитов. Куда инве
Что делать, когда традиоцинные, консервативные инструменты перестали приносить доход?
Ставки по депозитам и ОВГЗ уже не покрывают рост инфляции.
Как в новых реалиях сохранить и приумножить свои сбережения для частных инвесторов, какие существуют альтернативы депозитным вкладам, доходность и риски, стартовый капитал и пошаговая инструкция для начинающих, обо всем этом будем говорить с экспертами в 13-ом выпуске FinUpdate - "Есть ли жизнь после депозитов?"
Додано: Чет 12 лис, 2020 17:09
2,5 години
ну якщо людині взагалі нема, що робити то може вона це і подивиться.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
Додано: Чет 12 лис, 2020 17:25
Все залежить від того наскільки тематика відео для Вас актуальна
З пов.
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