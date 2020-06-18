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FinUpDate Выпуск 13 Есть ли
жизнь после депозитов. Куда инве

FinUpDate Выпуск 13 Есть ли жизнь после депозитов. Куда инве
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Новини в відео-форматі: економіка, фінанси, політика, технології.
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 10:47

FinUpDate Выпуск 13 Есть ли жизнь после депозитов. Куда инве



Что делать, когда традиоцинные, консервативные инструменты перестали приносить доход?

Ставки по депозитам и ОВГЗ уже не покрывают рост инфляции.

Как в новых реалиях сохранить и приумножить свои сбережения для частных инвесторов, какие существуют альтернативы депозитным вкладам, доходность и риски, стартовый капитал и пошаговая инструкция для начинающих, обо всем этом будем говорить с экспертами в 13-ом выпуске FinUpdate - "Есть ли жизнь после депозитов?"
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 17:09

  Ірина_ написав:

Что делать, когда традиоцинные, консервативные инструменты перестали приносить доход?

2,5 години :D
ну якщо людині взагалі нема, що робити то може вона це і подивиться.
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unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 17:25

  unicdima написав:
  Ірина_ написав:

Что делать, когда традиоцинные, консервативные инструменты перестали приносить доход?

2,5 години :D
ну якщо людині взагалі нема, що робити то може вона це і подивиться.


Все залежить від того наскільки тематика відео для Вас актуальна :)

З пов.
Ірина_
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