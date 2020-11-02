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Аваков розповів, як вирішуватиметься проблема з недобудовами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 12 лис, 2020 12:36
Пропонуємо до обговорення:
Уряд планує вирішити питання незаконних забудов, напрацювавши "дорожню карту" з народними депутатами, профільними міністерствами, Київською міською державною адміністрацією, обладміністраціями в регіонах, правоохоронними органами та постраждалих інвесторів.
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R2
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Додано: Чет 12 лис, 2020 12:37
Так а чего тогда Паливода на свободе ?
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lov2108
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Додано: Чет 12 лис, 2020 15:11
lov2108 написав:
Так а чего тогда Паливода на свободе ?
По той же причине, что и Войцеховский с Микитасем.
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Ragnar
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