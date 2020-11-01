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У Раді хочуть послабити оподаткування посилок з-за кордону
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 12 лис, 2020 14:02
Пропонуємо до обговорення:
Група з 17 народних депутатів (фракції "За життя", "Довіра" та "Слуга народу") пропонує парламенту підвищити неоподатковувану вартість міжнародних посилок для фізичних осіб.
Дивися повний текст У Раді хочуть послабити оподаткування посилок з-за кордону
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Додано: Чет 12 лис, 2020 14:02
Даже не верится, если честно. Сомневаюсь, что власти станут хоть как-то облегчать бремя поборов...
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simku01
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Додано: Чет 12 лис, 2020 14:40
Это еще не приняли, так что рано пока радоваться...
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