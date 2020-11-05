Вони не мають можливості придбати потужності для зберігання вакцини і забезпечити правильне транспортування.
Дивися повний текст Ефективна вакцина від коронавірусу має великий недолік.
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Додано: Чет 12 лис, 2020 14:55
Ефективна вакцина від коронавірусу має великий недолік
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ефективна вакцина від коронавірусу має великий недолік.
Додано: Чет 12 лис, 2020 21:39
Пока доедет и будет в Украине,будет уже пустышка.То есть её колоть бессмысленно.Это если ещё не затрагивать побочные эффекты.
Додано: Чет 12 лис, 2020 22:19
Scotch, это еще если они закупят вакцину, а не плацебо. Не верю я этому марионеточному правительству.
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Додано: Чет 12 лис, 2020 22:51
Re: Ефективна вакцина від коронавірусу має великий недолік
хитро придумали
все же амеры бихевиористы высшей категории, не отнять
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